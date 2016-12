移动 WEB 通用优化策略介绍（二）

算起来已经足足两个半月没有更新文章,这段时间过得比较忙:夜间跑步计划、卖房买房以及工作上各种事情都凑到一块了。实际上,最近也并没有忙到完全抽不出时间写博客这种地步,根本原因可能还是变懒了,这样不好。

几个月前,我决定开始写一系列有关「移动 WEB 通用优化」的文章,介绍「面向所有主流移动端浏览器(包括各种 APP 嵌入的通用 Webview)」的前端优化策略,本文是这个系列第二篇。

先来回顾下上篇文章最后的结论:

采用了这个策略的页面,理应能让用户在很短时间内看到主体内容,因为头部 CSS 和 JS 都内联了,不会阻塞浏览器渲染页面。在我们的认识里,浏览器会异步加载页面用到的图片,加载图片不会阻塞页面渲染,更不会阻塞 JS 执行。实际情况是这样吗?

本文主要讨论在移动 WEB 中,图片的加载给页面整体性能带来的影响以及优化策略。

我们知道,浏览器的 DOMContentLoaded 事件会在主页面加载并解析完成之后触发,不会等页面样式、图片、iframe 等子资源加载完。以下是 MDN 对它的描述:

The DOMContentLoaded event is fired when the initial HTML document has been completely loaded and parsed, without waiting for stylesheets, images, and subframes to finish loading.