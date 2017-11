如何为 ThinkJS 3 网站优化 TTFB 时间

今年早些时候,奇舞团开源的 Node.js 框架 ── ThinkJS 迎来了她的 3.0 版本。尽管今年我很少更新博客,但「每次 ThinkJS 发布大版本,我都要更新博客程序」的老传统还是不能丢。所以,你现在看到的这个博客,已经是基于 ThinkJS 3 全面重构后的新版。

ThinkJS 3 基于 Koa 2.x 开发,内核实现得非常小巧,框架通过 Middleware(兼容 Koa)、Adapter、Extend 等机制来扩展出强大而丰富的功能。按照惯例,ThinkJS 大版本之间无法平滑进行,这次升级带来的工作量不算太大,本站的升级工作花了一下午全部完成。

基于 ThinkJS 开发的网站普遍都很快,这篇文章我打算聊聊如何为 ThinkJS 3 网站优化 TTFB 时间,使之变得更快。

Time to first byte(简称 TTFB)时间,又称首字节时间,是 WEB 性能优化中非常重要的指标。它代表着从浏览器发起 HTTP 请求到收到 HTTP 响应第一个字节的这段时间,包含了 DNS 解析、建立 TCP 连接、建立 SSL 连接、发送 HTTP 请求、网络传输、服务端处理、30X 重定向等阶段。在影响 TTFB 所有因素中,服务端程序何时输出响应决定了服务端处理时间的长短,也是本文关注的优化目标。

优化 WEB 页面的 TTFB 时间除了要尽可能优化业务逻辑之外,还有两个常用技巧:

多个 HTTP 请求响应(动静拆分);

一个 HTTP 请求多次响应(分块传输);

前者无非就是先尽快输出一个无服务端复杂逻辑的空壳页面,再发起 ajax、jsonp 等异步请求填充内容。这种方案不利于 SEO,比较适用于单页应用。

像本站这种以内容为主的 Web 页面,非常适合采用第二个技巧来优化 TTFB 时间。本文重点介绍它。

分块传输响应需要用到我之前介绍过的 HTTP Transfer-Encoding: chunked 机制。有了这个机制,服务端可以随时将已经完成的部分响应发送给给客户端,而不必等待全部完成后再一次发送。浏览器拿到部分响应,就能解析并执行其中的 HTML、CSS 和 JS 代码,还能加载其中引用的子资源,最终让用户更快看到部分网页面内容。分块传输也是 Facebook 在 2009 年实现的 Bigpipe 方案的理论基础,这里不再赘述。

再来说说 ThinkJS。

在 ThinkJS 之前几个版本中,我们可以通过 http.write(content) 发送多个 chunk,再通过 http.end(content) 发送最后一个 chunk,非常方便。

而 ThinkJS 3 使用的 Koa 2.x,只能通过 ctx.body 设置并结束响应,意味着通常情况下响应只能发送一次,还得放在整个 Controller 流程的最后。

通过分析代码,我找到在 ThinkJS 3 中多次发送响应的两种方案:

ctx.body 支持传入 Stream,创建 Readable 流 rs 并多次调用 rs.push(content) 可以多次发送 chunk,调用 rs.push(null) 可以结束响应;

支持传入 Stream,创建 Readable 流 并多次调用 可以多次发送 chunk,调用 可以结束响应; Koa 代码层面上并没有禁止我们使用 ctx.res ,通过 res 对象可以完全控制响应;

方案一比较正统;方案二则危险得多,官方都说要后果自负:

Bypassing Koa's response handling is not supported. Avoid using the following node properties: res.statusCode, res.writeHead(), res.write(), res.end(). via

所以,本站最终采用了方案二。Koa 总共就几个文件,出啥奇怪的问题都不怕。

下面开始贴代码。

1)创建 Controller 的 Extend 文件 src/extend/controller.js :

const firstChunkMinLength = 4096 ; module .exports = { async renderAndFlush(tpl) { let content = await this .render(tpl); if (! this .ctx.headerSent) { this .ctx.type = 'html' ; this .ctx.flushHeaders(); let length = content.length; if (length < firstChunkMinLength) { content += `<s> ${' '.repeat(firstChunkLength - length)} </s>` ; } } this .ctx.res.write(content); } };

输出第一个 chunk 之前,需要通过 ctx 的 type setter 和 flushHeaders 方法来输出响应起始行和头部。

第一个 chunk 不能太小,否则会被某些浏览器缓存起来,不会马上显示,达不到我们想要的效果。更多细节可以点开这个 stackoverflow 的链接自己看。另外,我在实际测试中发现,只补空格 iOS Safari 依然不会立刻渲染,把空格放在标签里就没问题。也可能是我的幻觉,欢迎大家测试并指正。

2)在 Controller 里将原本渲染模板的逻辑根据实际情况拆分为多步:

async indexAction() { let pageName = 'blog-home' ; let title = 'JerryQu 的小站' ; this .assign({ pageName, title}); await this .renderAndFlush( 'home/inc/header' ); let pn = this .get( 'pn' ); let data = await this .model( 'post' ).getPostList(pn, 10 ); data.pagerPath = getPagerPath( this .ctx, 'pn' ); this .assign(data); return this .display( 'home/index_post_list' ); }

也就是说需要提前发送的模板通过 renderAndFlush 来渲染并发送,剩余模板还是走原有的 display 逻辑。

至此,本文要介绍的优化工作已经完成,赶紧打开浏览器验证一下吧。

但是如果你照着我的代码改造,肯定会遇到不少坑,下面列举几个:

1)原本的异常逻辑重定向到错误页不好用,直接提示 Can't set headers after they are sent. 错误。

这个错误信息已经把原因描述得很明白,HTTP/1 的响应需要严格按照起始行、头部和正文的顺序发送,已经发送了正文,就不能再通过 30X 状态码和 Location 头部来跳转页面。

解决方案:有一些会产生跳转的逻辑例如参数合法性检查,可以挪到发送第一个分块之前来进行。另一些异常跳转逻辑则无法提前,例如查询数据库后发现不存在对应的文章,这种情况可以输出一段 JS 代码在浏览器中跳转,或者直接渲染错误页面。

2)提前输出的模板中部分变量取不到值。

例如本站第一个分块输出了左侧内容,这个分块对应的模板中,有很多字段原本来自数据库查询后的结果,提前渲染必然取不到值。

解决方案:这些需要用到数据库字段的逻辑,有一些可以挪到后续分块中;有一些则不好后移,例如需要动态赋值的页面 <title> ,只能放在 <head> 里。一种方案是继续使用万能的 JS,通过后续分块中的 docuemnt.title 来给页面 title 赋值。对于不支持 JS 的 Spider,可以禁用提前输出响应策略。

我使用了另外一套方案:由于文章数量不多,我索性在程序启动时,把全部文章 ID 和标题对应关系从数据库取出来,存在配置中。这样,后续第一个分块获取标题时无需查询数据库。

下面这段代码需要放在 src/bootstrap/worker.js :

think.beforeStartServer( async () => { let postTitle = {}; ( await think.model( 'post' ).field([ 'slug' , 'title' ]).select()).forEach(item => { postTitle[item.slug] = item.title; }); think.config( 'postTitle' , postTitle); });

3)Middleware 中获取到的 ctx.body 不是完整页面。

本方案只有最后一个分块内容才会赋值给 ctx.body ,前面分块的输出则完全绕过了 Middleware,出现这种情况是正常的。如果你不能接受,还是老老实实用 Readable Stream 吧。

最后,看完本文,相信你对如何优化 ThinkJS 3 网站的 TTFB 时间有了足够了解,赶紧动手试试吧。遇到任何问题,欢迎留言讨论。

