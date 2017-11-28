如何为 ThinkJS 3 网站优化 TTFB 时间

今年早些时候，奇舞团开源的 Node.js 框架 ── ThinkJS 迎来了她的 3.0 版本。尽管今年我很少更新博客，但「每次 ThinkJS 发布大版本，我都要更新博客程序」的老传统还是不能丢。所以，你现在看到的这个博客，已经是基于 ThinkJS 3 全面重构后的新版。

ThinkJS 3 基于 Koa 2.x 开发，内核实现得非常小巧，框架通过 Middleware（兼容 Koa）、Adapter、Extend 等机制来扩展出强大而丰富的功能。按照惯例，ThinkJS 大版本之间无法平滑进行，这次升级带来的工作量不算太大，本站的升级工作花了一下午全部完成。

基于 ThinkJS 开发的网站普遍都很快，这篇文章我打算聊聊如何为 ThinkJS 3 网站优化 TTFB 时间，使之变得更快。

Time to first byte（简称 TTFB）时间，又称首字节时间，是 WEB 性能优化中非常重要的指标。它代表着从浏览器发起 HTTP 请求到收到 HTTP 响应第一个字节的这段时间，包含了 DNS 解析、建立 TCP 连接、建立 SSL 连接、发送 HTTP 请求、网络传输、服务端处理、30X 重定向等阶段。在影响 TTFB 所有因素中，服务端程序何时输出响应决定了服务端处理时间的长短，也是本文关注的优化目标。

优化 WEB 页面的 TTFB 时间除了要尽可能优化业务逻辑之外，还有两个常用技巧：

多个 HTTP 请求响应（动静拆分）；

一个 HTTP 请求多次响应（分块传输）；

前者无非就是先尽快输出一个无服务端复杂逻辑的空壳页面，再发起 ajax、jsonp 等异步请求填充内容。这种方案不利于 SEO，比较适用于单页应用。

像本站这种以内容为主的 Web 页面，非常适合采用第二个技巧来优化 TTFB 时间。本文重点介绍它。

分块传输响应需要用到我之前介绍过的 HTTP Transfer-Encoding: chunked 机制。有了这个机制，服务端可以随时将已经完成的部分响应发送给给客户端，而不必等待全部完成后再一次发送。浏览器拿到部分响应，就能解析并执行其中的 HTML、CSS 和 JS 代码，还能加载其中引用的子资源，最终让用户更快看到部分网页面内容。分块传输也是 Facebook 在 2009 年实现的 Bigpipe 方案的理论基础，这里不再赘述。

再来说说 ThinkJS。

在 ThinkJS 之前几个版本中，我们可以通过 http.write(content) 发送多个 chunk，再通过 http.end(content) 发送最后一个 chunk，非常方便。

而 ThinkJS 3 使用的 Koa 2.x，只能通过 ctx.body 设置并结束响应，意味着通常情况下响应只能发送一次，还得放在整个 Controller 流程的最后。

通过分析代码，我找到在 ThinkJS 3 中多次发送响应的两种方案：

ctx.body 支持传入 Stream，创建 Readable 流 rs 并多次调用 rs.push(content) 可以多次发送 chunk，调用 rs.push(null) 可以结束响应；

支持传入 Stream，创建 Readable 流 并多次调用 可以多次发送 chunk，调用 可以结束响应； Koa 代码层面上并没有禁止我们使用 ctx.res ，通过 res 对象可以完全控制响应；

方案一比较正统；方案二则危险得多，官方都说要后果自负：

Bypassing Koa's response handling is not supported. Avoid using the following node properties: res.statusCode, res.writeHead(), res.write(), res.end(). via

所以，本站最终采用了方案二。Koa 总共就几个文件，出啥奇怪的问题都不怕。

下面开始贴代码。

1）创建 Controller 的 Extend 文件 src/extend/controller.js ：

const firstChunkMinLength = 4096 ; module .exports = { async renderAndFlush(tpl) { let content = await this .render(tpl); if (! this .ctx.headerSent) { this .ctx.type = 'html' ; this .ctx.flushHeaders(); let length = content.length; if (length < firstChunkMinLength) { content += `<s> ${' '.repeat(firstChunkLength - length)} </s>` ; } } this .ctx.res.write(content); } };

输出第一个 chunk 之前，需要通过 ctx 的 type setter 和 flushHeaders 方法来输出响应起始行和头部。

第一个 chunk 不能太小，否则会被某些浏览器缓存起来，不会马上显示，达不到我们想要的效果。更多细节可以点开这个 stackoverflow 的链接自己看。另外，我在实际测试中发现，只补空格 iOS Safari 依然不会立刻渲染，把空格放在标签里就没问题。也可能是我的幻觉，欢迎大家测试并指正。

2）在 Controller 里将原本渲染模板的逻辑根据实际情况拆分为多步：

async indexAction() { let pageName = 'blog-home' ; let title = 'JerryQu 的小站' ; this .assign({ pageName, title}); await this .renderAndFlush( 'home/inc/header' ); let pn = this .get( 'pn' ); let data = await this .model( 'post' ).getPostList(pn, 10 ); data.pagerPath = getPagerPath( this .ctx, 'pn' ); this .assign(data); return this .display( 'home/index_post_list' ); }

也就是说需要提前发送的模板通过 renderAndFlush 来渲染并发送，剩余模板还是走原有的 display 逻辑。

至此，本文要介绍的优化工作已经完成，赶紧打开浏览器验证一下吧。

但是如果你照着我的代码改造，肯定会遇到不少坑，下面列举几个：

1）原本的异常逻辑重定向到错误页不好用，直接提示 Can't set headers after they are sent. 错误。

这个错误信息已经把原因描述得很明白，HTTP/1 的响应需要严格按照起始行、头部和正文的顺序发送，已经发送了正文，就不能再通过 30X 状态码和 Location 头部来跳转页面。

解决方案：有一些会产生跳转的逻辑例如参数合法性检查，可以挪到发送第一个分块之前来进行。另一些异常跳转逻辑则无法提前，例如查询数据库后发现不存在对应的文章，这种情况可以输出一段 JS 代码在浏览器中跳转，或者直接渲染错误页面。

2）提前输出的模板中部分变量取不到值。

例如本站第一个分块输出了左侧内容，这个分块对应的模板中，有很多字段原本来自数据库查询后的结果，提前渲染必然取不到值。

解决方案：这些需要用到数据库字段的逻辑，有一些可以挪到后续分块中；有一些则不好后移，例如需要动态赋值的页面 <title> ，只能放在 <head> 里。一种方案是继续使用万能的 JS，通过后续分块中的 docuemnt.title 来给页面 title 赋值。对于不支持 JS 的 Spider，可以禁用提前输出响应策略。

我使用了另外一套方案：由于文章数量不多，我索性在程序启动时，把全部文章 ID 和标题对应关系从数据库取出来，存在配置中。这样，后续第一个分块获取标题时无需查询数据库。

下面这段代码需要放在 src/bootstrap/worker.js ：

think.beforeStartServer( async () => { let postTitle = {}; ( await think.model( 'post' ).field([ 'slug' , 'title' ]).select()).forEach(item => { postTitle[item.slug] = item.title; }); think.config( 'postTitle' , postTitle); });

3）Middleware 中获取到的 ctx.body 不是完整页面。

本方案只有最后一个分块内容才会赋值给 ctx.body ，前面分块的输出则完全绕过了 Middleware，出现这种情况是正常的。如果你不能接受，还是老老实实用 Readable Stream 吧。

最后，看完本文，相信你对如何优化 ThinkJS 3 网站的 TTFB 时间有了足够了解，赶紧动手试试吧。遇到任何问题，欢迎留言讨论。

本文链接：https://imququ.com/post/reduce-ttfb-on-thinkjs3-website.html，参与评论 »

-- EOF --

发表于 ，并被添加「 ThinkJS 、 性能优化 」标签 。查看本文 Markdown 版本 »

本站使用「署名 4.0 国际」创作共享协议，相关说明 »