本博客最近的一些变化

最近把荒废多年的博客捡起来修缮了一番，在这篇文章里记录一下。

使用 Waline 评论系统

很多年前，我用自己写的博客系统换掉了 WordPress，在那之后短暂用过多说，其余时间都在用 Disqus 作为博客的评论系统。Disqus 作为第三方社会化评论的鼻祖，早些年体验和口碑都都非常不错，但前几年它被营销科技公司 Zeta 收购，多了不少乱七八糟的广告，付费去广告的费用也不便宜。另外最近几年 Disqus 在国内基本不可用，我之前通过解析接口和自己写界面搞了一个评论基础模式，凑合着用。几个月前我发现，Disqus 评论框在我手机默认浏览器默认输入法下完全无法使用，开始以为是 CSP 拦了一些 JS 导致的问题，后来发现并不是。在我的认知里，核心功能主流环境无法使用就算不是 P0 也不至于几个月都没修复，所以尽管很感谢 Disqus 让我免费用了这么多年，还是下定决心换掉。

为什么换成 Waline，主要原因是跟作者很熟，遇到问题直接问。其次 Waline 项目用到的技术比较现代，代码结构很清晰，万一后续有什么需求要改代码，上手成本也不会太高。迁移过程非常顺利，参考 Waline 官方文档都能搞定，以下是一些小提示：

官方「快速上手」文档中描述的是 Vercel 部署服务端 + LeanCloud 数据库的方式，我采用的是本地部署 + MySQL 数据库，这部分文档在「部署」和「多数据库服务支持」里，藏得有点深。

在 Disqus 后台可以导出所有数据，操作后等一会儿就会收到包含下载链接的邮件。在 Waline 的数据迁移助手页面，可以把 Disqus 导出的 xml 格式转成 Waline 格式。我选择迁移至「Waline MySQL/PostgreSQL/SQLite」存储服务，得到了一个 csv 文件，刚开始我一直以为要通过 Waline 后台来导入 csv，失败多次后猛然想起来，直接 MySQL 中导入即可。

Waline 的客户端部分（JS + CSS），可以通过 CDN 引入，也可以直接在项目中导入。这两种方式对于追求高性能的本博客来说都不太合适，我目前使用 Dynamic imports 来加载 Waline JS，用动态创建 link 标签的方式来加载 Waline CSS，实现了 Waline 的按需加载。

Waline 提供了一个很小的 JS 文件用来显示某篇文章的评论数，而我选择把评论数存在数据库里，这样能再快一些。Waline 提供了完整的 API 和 Hooks，无论是通过 API 定期更新，还是通过评论的新增 / 删除 Hook 触发更新，都非常方便。考虑到本博客评论不多，一个 10 分钟运行一次的定时任务就足够了。

另外，我还对 Waline 静态资源做了代理，统一通过我的 CDN 域名来访问，评论数据接口我也做了代理，通过主域来访问，这样也有一些加速效果。如果你觉得还不够极致，可以参考作者「静态博客如何高性能插入评论」一文，将评论模块彻底静态化。

使用阿里云低价服务器

早些年，我这个博客在国内国外都有部署，一年的费用超过千元。后来，我砍掉了国外部署，花费降至几百。如今，这个博客跑在 ¥99 一年的阿里云长效特价服务器上（2 核 2G，3M 固定带宽，40G ESSD Entry 盘，能低价续费到 2027 年），CDN 也换成了每个月可以白嫖 20GB 流量的多吉云（DogeCloud），加上域名每年花费不到二百，可以说非常省钱了。

腾讯云同样的价格只能买到轻量云主机（PS：京东云最近有活动，同样的轻量云主机只要一半甚至 1/4 的价格），但轻量云主机可玩性还是差了一些。阿里云这次没有限制新用户才能参与活动，确实挺良心。唯一的问题是这个小内存机器（装完 Ubuntu 后默认可用 1.63G），非常容易死机，具体表现为云盘读写 BPS 和 IOPS 居高不下，系统无响应、SSH 连不上，只能去阿里云控制台强制重启。

为了尽可能减少因为内存用完导致的死机，建议装完系统后做一些调整：

首先，既然物理内存本来就不大，需要尽可能减少运行的服务。上篇文章提到我将一些服务跑在家中的树莓派上，目前这台机器只跑了 MySQL、博客、Waline 评论、frps 这几个服务。另外，阿里云默认会安装云助手 Agent 等服务，如果对自己的安全知识有信心，可以都卸载掉，能省不少内存。

其次，阿里云默认给 kdump 内核崩溃转储机制预留了一些内存，打开 /etc/default/grub 文件可看到这样一行配置：

GRUB_CMDLINE_LINUX=" vga=792 console=tty0 console=ttyS0,115200n8 net.ifnames=0 noibrs iommu=pt crashkernel=0M-1G:0M,1G-4G:192M,4G-128G:384M,128G-:512M nvme_core.io_timeout=4294967295 nvme_core.admin_timeout=4294967295"

1G-4G:192M 表示这台 2GB 内存的机器，会分配 192MB 给 kdump。对我来说，完全不需要它在内核崩溃时生成用于调试的转储文件，去掉 crashkernel=xxx 这一段内容再执行 sudo update-grub ，重启后可用内存增加到 1.82G。

还有，阿里云默认禁用了 Swap，这个配置的机器需要加上，也能减少内存用爆引发的死机。配好 Swap 后还需要修改 /etc/sysctl.conf 文件，注释或修改 vm.swappiness = 0 这一行，改完后重启系统或者通过 sudo sysctl vm.swappiness=60 让修改生效（60 是默认值，也可以改成其他）。

最后，既然是为了省钱，机器偶尔挂掉也能理解，建议再加个第三方监控，便于及时去后台重启。我一直在用 UptimeRobot 的监控服务，免费版就够用。

其他还有一些排版、样式、HTTP 配置上的变化，这里就不列举了。

本文链接：https://imququ.com/post/recent-changes-to-my-blog.html，

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