iOS 10 Safari 视频播放新政策

随着 iOS 10 的正式发布,Safari 也迎来了大量更新,例如新增了对 ES6、CSP2.0、Shadow DOM 等功能和特性的支持。本文为大家介绍 iOS10 自带 Safari 浏览器在视频播放政策上的最新变化。首先划出重点:1)iOS 10 Safari 支持特定视频自动播放;2)iOS 10 Safari 支持视频内联播放。想了解更多细节的同学请接着往下看。

在 iPhoneOS 3(没错,当时 iOS 还不叫 iOS)Safari 开始支持 <video> 标签时,苹果人为设置了很多限制,例如视频无法自动播放 —— 甚至连 Meta 信息预加载都被禁用。显然,这是为了避免给用户造成高额流量费用而作出的妥协,顺便还能节省用户手机电量。

随着视频的普及,在 iOS 8 中,苹果放宽了对 Safari 视频播放的限制:允许使用 preload="metadata" 来预加载视频 Meta 信息。但仅此而已,Safari 中的 <video> 元素仍然无法自动播放,也无法内联播放 —— 这意味着视频只能在用户主动操作后才能播放,且播放时必须全屏。

至于「用户主动操作」具体指的是哪些行为,苹果官方有详细的说明:

点击视频播放按钮;

触发 touchend 、 click 、 doubleclick 或 keydown 事件,且在事件处理函数中直接调用 video.play() 方法。显然, button.addEventListener('click', () => { video.play(); }) 满足要求;而 video.addEventListener('canplaythrough', () => { video.play(); }) 不满足要求;

值得注意的是,上面讨论的是 iOS 自带 Safari 的视频播放政策。对于 iOS APP 而言,开发者在给 webview 设置 mediaPlaybackRequiresUserAction 和 allowsInlineMediaPlayback 属性之后,页面中的 <video> 标签就可以通过 autoplay 和 webkit-playsinline 属性来启用自动播放和内联播放功能。

iOS 10 新政策

随着视频的进一步普及,在 iOS 10 中,苹果终于进一步放松了 Safari 视频播放政策。

自动播放

iOS 10 Safari 允许自动播放以下两种视频:

无音轨视频;

无声音视频(设置了 muted 属性);

对于这两种类型的视频,可以通过 <video autoplay> 或 video.play() 两种方式来自动播放,无需用户主动操作。但是,如果它们在播放时变得有声音(获取了音轨,或者 muted 属性被取消),Safari 会暂停播放。

通过 <video autoplay> 自动播放的视频元素还需要满足一个条件:在可视区域内。同样,如果它们在播放时因为页面滚动等原因导致不可见,Safari 也会暂停播放。

通过 video.play() 自动播放的视频元素无需可见。 video.play() 返回的是 Promise ,如果不满足自动播放条件,会触发 reject 行为。

内联播放

在 iOS 10 Safari 中,通过 <video playsinline> 可以让视频内联播放。设置了 playsinline 属性的视频在播放时不会自动全屏,但用户可以点击全屏按钮来手动全屏;没有设置 playsinline 的视频会在播放时自动全屏。无论是否设置 playsinline 属性,退出全屏后视频都会继续播放。

playsinline 属性在 iOS 10 之前需要写成 webkit-playsinline ,它的浏览器厂商前缀在 iOS 10 中被移除。但是目前 iOS 微信还不支持去掉前缀的写法,两个属性最好都加上。

显然, <video autoplay> 必须和 playsinline 属性一起使用。也就是说,只有默认内联播放的视频才有可能自动播放,这一点很容易理解。

一些典型应用

根据苹果公司的文章:GIF 相比 H.264 编码的视频,带宽占用为十二倍,电池消耗为两倍。没有声音的 <video> 元素很适合用作网页背景,取代 GIF:

< video autoplay loop muted playsinline > < source src = "image.mp4" > < source src = "image.webm" onerror = "fallback(parentNode)" > < img src = "image.gif" > </ video > < script > function fallback (video) { var img = video.querySelector( 'img' ); if (img) { video.parentNode.replaceChild(img, video); } } </ script >

这段代码使用 <video> 来替代 GIF 动画,并考虑了降级。但在 iOS 10- Safari 中,由于视频无法自动并内联播放,体验很差。要解决这个问题,可以使用 CSS 的 Media Queries:

< style > #either-gif-or-video video { display : none; } @ media (-webkit-video-playable-inline) { #either-gif-or-video img { display : none; } #either-gif-or-video video { display : initial; } } </ style > < div id = "either-gif-or-video" > < video src = "image.mp4" autoplay loop muted playsinline > </ video > < img src = "image.gif" > </ div >

由于没有声音的 <video> 元素可以通过调用 video.play() 来自动播放,并且 <video> 元素不需要插入到 DOM 中,我们还可以使用 <canvas> 来做为视频播放的容器,这样就可以方便地修改视频画面了。示意代码如下:

var video; var canvas; function startPlayback ( ) { if (!video) { video = document .createElement( 'video' ); video.src = 'image.mp4' ; video.loop = true ; video.addEventListener( 'playing' , paintVideo); } video.play(); } function paintVideo ( ) { if (!canvas) { canvas = document .createElement( 'canvas' ); canvas.width = video.videoWidth; canvas.height = video.videoHeight; document .body.appendChild(canvas); } canvas.getContext( '2d' ).drawImage(video, 0 , 0 , canvas.width, canvas.height); if (!video.paused) { requestAnimationFrame(paintVideo); } } startPlayback();

本文主要内容来自于 Webkit 官方博客:New <video> Policies for iOS。

