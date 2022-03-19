文章目录 聊聊工作

聊聊生活

真的有很多年没更新博客了，写博客这件事真的不能停，一停下来就完全不知道该怎么开始了。

北京的初春雪景格外美 ── 可惜我只能透过酒店的窗户看到一小部分 ── 因为去过新冠确诊病例所在楼层而被集中隔离。酒店条件、餐食都不错，我本人也很健康，只是 21 天不能出房间实在有点久，久到居然想到在博客上写点东西。

博客上次更新还在 2017 年，这五年来发生的事情太多太多，就连疫情都迎来了第三个年头。想写的东西有点多，今天先从自己近期工作和生活上的一些变化聊起。

提示：本文纯属闲聊，没有任何干货。

聊聊工作

有些热心的读者已经发现，前些时我修改了“关于”页面上的工作经历部分。是的，21年5月，在 360 工龄还差三个月满十年之际，我选择了离开。因为一些原因，当时我没有在任何场合提及这件事，但离开一家工作十年的公司远没想象中的那么容易。

我的第一份工作是在百度电商部门。三年时间，极具挑战的项目和业内顶尖的同事，让我具备了一名合格工程师所需技能，也让我见识到一个优秀团队需要具备的所有条件。感谢百度！

而我人生中更多的重要时刻，则是与我工作过的第二家公司奇虎 360 交织在一起。感恩 360 能让我在北京站稳脚跟；感恩我的历任领导一直赋予我更大的 Scope，给予充足的成长空间，帮助我快速成长；更要感恩一起并肩作战过的伙伴们，让我有了永远珍藏的回忆和不虚此行的十年。祝愿 360 公司能再次突破，走上新的高度，也祝愿 360 小伙伴们拥有更加美好的未来。

现在我所负责的业务是稀土掘金，一个专注于开发者成长的技术社区，现在属于字节大家庭中的一员。相信技术圈子尤其是前端研发的小伙伴早已熟悉掘金。

我的职业生涯缘起 51js 一个帖子。当时被大雪所困回不了家，我在寝室写了一个 WebIM 发到 51js 社区，引发了广泛讨论，得到嗷嗷、Winter 和月影三位版主的关注，从而走上现在的道路。交流和成长是我对技术社区的初心，相信掘金未来可以更好的服务好开发者，帮助各个阶段的开发者更好地成长，请多多支持我们。

掘金除了写作平台，还有面向大学生的青训营，面向体系化学习的掘金课程，专注于拓宽技术和管理视野的掘金直播，每年还会举办面向行业和未来的稀土掘金开发者大会。欢迎大家来掘金写小册、开直播、担任大会演讲嘉宾，请直接联系我。

下周四（2022/03/24），掘金将邀请尤雨溪和两位字节前端专家一起，聊聊 Vue 3.0 和前端新趋势，我是本次活动主持人，欢迎捧场！现在就可以预约直播。

近期工作广告完毕，来谈谈我对工作的看法。我不擅投资，买房之外所有投资均以惨败告终；也不能接受创业风险，要养娃还要还房贷，工资是我长期稳定获取收入的主要来源。从这个角度讲，公司发展得好，个人才会有更大的利益，这也是我一直以来信奉的理念。但在工作中，我见过一些总是与公司站在对立面的员工，每天带着对公司的怨恨来上班，甚至巴不得公司早日垮掉。这让我很不能理解，这么痛苦为什么不早点换家自己喜欢的公司，如果是能力不足以支撑跳槽而只会整天抱怨，则是极其不成熟的做法。从个人角度，如何选择好的公司、如何与公司一起长期发展，有一些技巧和规律，后续有机会在写。

再来说说咱们行业。前些时看完《沸腾新十年》上、下，感慨诸多，作为亲历者参与到互联网行业惊心动魄的十多年，与之前读《沸腾十五年》的感受完全不一样。最近算法伦理、平台垄断、公司层面 ESG、个人层面 WLB 等话题，成为新的讨论热点，越来越多的人唱衰互联网，身边不断有人通过退休/换行业/进体制内离开互联网，同时新的进入者也很多，简历和面试环节竞争越来越激烈。

对于科技和行业发展，人们总是会短期高估而长期低估，我对互联网行业变化的看法也是如此。最近，不少人看到某公司裁员消息寝食难安，我觉得没必要恐慌，除了确实缺少职场竞争力的老人和尚未进入职场的新人要早作打算之外，我们大部分人短期内还不会涉及到裁员。而且只要行业保持健康，重新找一份工作也不难。看长远一些，生产力要素的变化、互联网作为基础设施权责的变化、行业资本与估值的变化、软科技向硬科技的变化等因素对互联网行业产生的长远影响，才是更应该关注和思考的。

在人口红利、技术红利消失之后，政策红利必然会消失，互联网行业已经步入成熟稳定的发展阶段。短期往长期发展的过程，是我们能出调整的窗口期。我个人的做法是：1）努力工作，保证稳定的现金流入；2）多读书，尤其是历史和宏观经济，从更大尺度看问题有助于保持内心平静；3）保持心身健康，做好长线发展准备；4）保持与各行各业的交流，关注大的趋势，避免落入信息孤岛；5）控制负债，保证现金流正常，做一些投资规划。仅供参考。

聊聊生活

生活上一个非常大的变化是有了小屈屈，如今他已经三岁，健康快乐可爱。

另外一个变化是我重新走进了校园。2020年7月我在明明老师的强烈建议下，报考了北大光华的MBA项目。在经历两轮在线资料提交、线下面试、研究生统一招生考试、政治考试、政审之后，我终于在21年9月成为一名登记在册的非全日制学生，这也给我的生活带来了巨大的改变。

说几点最大的感受：

同学：来自各行各业，经历、背景、能力都非常优秀，会学也会玩，有趣且兼容并包。这一点对于长期混迹于互联网尤其是技术圈子的我，无疑是打开了新世界的大门。

课程：形式多样，种类丰富，课堂上同学们的补充发言是亮点。基础课涵盖了财务会计、数据分析、经济学、战略/营销/运营管理、组织行为学等商科基础，选修方向也非常多，例如金融与投资、创新创业等等。时间方面，前两个学期几乎所有周末时间都会用来上课，每学期两个 Quater，每个 Quater 安排四门主课，上课 + 个人作业 + 小组作业 + 考试，非常充实；第三学期开始集中在选修和写论文，会好很多。

校园：北大校园特别美，一塔湖图，食堂饭菜好吃还便宜。感谢北大人性化的疫情防控政策，让我们始终可以线下上课，虽然周末早起有难度，但在校园内上课的体验是网课远不能比的。

由于 MBA 并不是一个普适性话题，这里不做过多介绍。一些基本信息请自行了解（学制、学籍学历、录取条件、收费等）。如果还有兴趣欢迎留言，我也会根据问题情况，后续看看是否邀请几个同学做场相关直播。

刚看了下周的日历，又将是充实的一周，擼起袖子加油干，我们都有美好的未来，共勉！下次接着聊。

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