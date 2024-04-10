今天来跟大家聊一聊我从飞书毕业的事情。先简单介绍下个人情况：二个孩子的奶爸（儿子五岁，女儿今天出生❤️），37 岁+，工作 16 年，坐标北京，一直在互联网大厂工作，字节司龄即将满三年，学历一本 + 非全硕士。

不怎么太平的三月

关于飞书精简团队规模的传言似乎从没断过，网上非常多的分析文章都指向同一个观点“飞书产品真的好用但飞书团队人效实在太低，商业上不可持续”。平心而论，我也觉得飞书产品体验超级棒，也确实存在业务不聚焦、组织过于臃肿等问题，只是没想到这次变化来得这么突然。

我带了一个三十来人的团队，3 月初大团队还在大量招人，每位 Leader 都需要在字节圈、朋友圈、BOSS 和脉脉发招聘和活水的宣传贴。然而到了 3 月中旬，沟通年度绩效的日子突然被推迟了三天，这时大家心里都明白，这次终于要动真格了。

果然很快，首先是 3/25 晚间 LatePost 发布了意味深长的文章《复盘飞书七年：最不抖音的产品，获得了最多时间》，几个小时后的 3/26 早上，飞书内部全员信如约而至。与此同时 HR 也已飞赴各地办公区，根据手里事先敲定的名单和方案，启动协商解除劳动合同沟通。在这件事上，我见到了久违的高效和专业。

我们都在名单里

团队里有几个非常靠谱的小伙伴需要离开。其中一个小伙伴在内网发了篇帖子“为了上班刚买了辆车，结果告诉我这班不用上了”，引发不少同事讨论他新买的车。有小伙伴问我为什么他在名单里，我说我不知道，我刚知道自己也在名单里，他开始转为安慰我。

我盘了下认识的其他部门 Leader，把我的小伙伴推荐过去，希望他们还能继续留在字节。对方 Leader 跟我透露，现在不少人都在看活水（这次不受影响的同事肯定也担心自己的未来），因此他们需要多方比较才能做出决定。

站好最后一班岗

大家心态都很好。字节有个传统，离职前会给飞书设置告别的头像，有的小伙伴考虑活水无望，已经换上了告别头像，但还在开发需求并活跃在工作群里。这些即将离开的同学基本都是一线开发，事发突然，3 月底要交付的卡点需求一时不好交接，还得他们来跟进。

我自己一直是隔周出差一周，没怎么顾得上家里，老大之前得了百日咳一直没好彻底有阵子没去幼儿园，老二预产期在 4 月，已经很近了。直到被通知那一刻前，我的心思都还在业务交付、招聘和年度绩效沟通上。

收到通知的瞬间，我大脑一片空白，然后心里产生很多疑问和想要表达的内容，关于业务、组织、团队等等。在与我的 HRBP 深入沟通后，她建议我把精力放在照顾家里上，我权衡了一下，很快在协商协议上签字，简单交接后 4 月初就开始休假了（字节可以在预产期前 15 天休陪产假，宝宝出生后有育儿假可以用）。这里需要感谢我的 BP，这个建议对我帮助很大。

赋闲在家，赏花拍花

休假在家时，我在字节心晴约了心理咨询，沟通完发现抑郁和焦虑情况都非常严重，咨询师建议尽快去医院进一步诊断和药物治疗，我没去，因为我觉得这是互联网大厂中年人必经之路。开始休假后，我每天在楼下海棠花溪散步一小时，去咖啡厅写写东西，远离工作再加上准备女儿的到来❤️，已经让我完全从负面情绪中走了出来。

从我家的窗户看出去，便是望京海棠花溪这个新晋网红打卡点的全貌，有一天我把随手拍的视频发在小红书上，居然获得不少点赞和收藏。于是这些天赏花拍花发小红书，不亦乐乎。有朋友半开玩笑说，你要不趁机转型当大厂离职赛道博主，你那些关键词放上去肯定有流量。我笑了笑，你怕是不知道今年这个赛道有多卷。我的小红书账号只会更新到海棠花谢，这就是个自娱自乐的小插曲。

给自己放个长长长假

回到正题，知晓自己即将失业两周后的今天，我可以非常平静地面对这件事。把这段经历写出来，不是为了说公司、业务或团队的不好，公司首要任务和主要职责就是为股东创造价值并确保股东利益最大化，业务发展不顺时进行组织调整正常且正确。希望飞书这次调整后能真正实现“方向更聚焦、组织更高效，团队更有战斗力”，还希望自己未来无论是去下一家公司上班还是创业，都能继续用飞书。

“时代的一粒灰，落在个人头上就是一座山”，每个人都有被大山砸中的可能。对我而言，因为之前就与家人讨论过中年失业危机，在财务上做了一些准备，这次失业反而成为一个难得的契机，让我工作 16 年终于可以好好休息一段时间，陪陪家人带带娃，思考并规划下一段职业生涯。

在两年前的那篇博客里，我写到：

在人口红利、技术红利消失之后，政策红利必然会消失，互联网行业已经步入成熟稳定的发展阶段。短期往长期发展的过程，是我们能进行调整的窗口期。我个人的做法是：

1）努力工作，保证稳定的现金流入；

2）多读书，尤其是历史和宏观经济，从更大尺度看问题有助于保持内心平静；

3）保持心身健康，做好长线发展准备；

4）保持与各行各业的交流，关注大的趋势，避免落入信息孤岛；

5）控制负债，保证现金流正常，做一些投资规划；

两年后的今天，整个大环境又有不少变化，我知道身边有很多人处在是否踏入互联网行业的犹豫中，或者处于卷不赢躺不平的职业焦虑中，甚至被裁员了不敢对家人讲。我希望通过对自己这段经历「客观、平和」的记录，与大家共同探讨和研究，如何在物质和精神两个层面上，都能从容面对这个时代各种坏的可能。

注：类似调整原因、比例、名单规则等等问题请不要提，我不知情也不会去猜测和讨论。并且无论在职还是离职，我都会确保言行不触碰公司红线。除此之外，各种话题都欢迎留言讨论，或者邮件联系【quguangyu(at)gmail.com】

本文链接：https://imququ.com/post/i-am-unemployed.html，参与评论 »

-- EOF --

发表于 ，并被添加「 随笔 」标签 。查看本文 Markdown 版本 »

本站使用「署名 4.0 国际」创作共享协议，相关说明 »