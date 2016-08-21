HTTP Alternative Services 介绍

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如何使用

真实案例

HTTP Alternative Services（HTTP 替代服务）是今年上半年由 IESG 通过的一项与 HTTP 有关的新协议。估计很少有人能从名字上猜出它是用来干嘛的，本文从解决什么问题、如何使用以及真实场景下的应用三方面来介绍这份协议。

顺便说一下，HTTP 各种协议除了可以在 tools.ietf.org 找到，还可以前往 httpwg.org 查看。后者格式更丰富，阅读体验更好，例如本文介绍的 HTTP Alternative Services 协议也可以通过这个地址查看。

解决什么问题

在 Web 系统中，我们经常有把用户导向不同服务器的需求，例如让不同地域的用户访问离自己最近的服务器。记得我刚上网那会儿，很多网站都会提供电信 / 网通等不同二级域名，供不同运营商用户选择，这无疑增加了使用成本。当前，一般网站都使用 DNS 服务来解决这个问题：按地域、运营商等条件，将用户 DNS 请求解析到最合适的 IP。这种方案需要配置合理的 TTL（Time To Live）时间，太短会造成客户端频繁发起 DNS 查询，影响访问速度；太长则无法让 DNS 修改及时生效。

大型 Web 系统经常会出现某个机房流量过大，需要尽快分流给其它机房这种场景。这时候依靠修改 DNS 解析有点力不从心：一方面由于 DNS 缓存的存在，新的解析不能马上生效；另一方面由于 HTTP 的 keep-alive 机制，已连接的浏览器还会继续使用之前解析到的 IP。

而 HTTP Alternative Services 可以很好地解决这个问题：服务端可以将自己的替代服务地址以协议规定的方式告诉浏览器，对于支持这个协议的浏览器来说，后续请求都会使用新地址。

协议规定的替代服务地址由三部分组成：协议、主机名和端口。也就是说一个网站的替代服务，可以部署在不同 IP、不同端口，甚至使用不同协议。

不同于使用 30x 状态码进行重定向分流，HTTP Alternative Services 只改变浏览器获取资源的网络方式，上层应用不会感觉到任何变化。以下是两个示例：

（截图一：Firefox 48.0.1）

在截图一中，浏览器通过 TLS 加密通道发起了 HTTP/2 请求，但上层拿到的 Request URL 仍然是 http:// 开头的地址，浏览器地址栏也仍然显示为 http:// 。

（截图二：Chrome 54.0.2835.0 canary）

在截图二中，浏览器将请求发送给了服务器 444 端口，而上层拿到的 Request URL 没有任何变化。

如何使用

对于 HTTP/1，协议新增了一个响应头部 Alt-Svc ，用来指定替代服务地址，它的基本格式如下：

Alt-Svc: h2="alt.example.com:8000", h2=":443"; ma=2592000; persist=1

h2="alt.example.com:8000" 这部分内容定义了替代服务使用的协议、主机名和端口，其中主机名和端口可选。多个替代服务之间用英文逗号分隔。

ma 是 max-age 的缩写，单位为秒。显然，它表示浏览器在指定时间内，可以直接使用替代服务地址。

协议还规定，当网络发生变化时（例如从 WIFI 切到 3G），浏览器必须弃用当前所有替代服务，除非定义了 persist=1 。

对于 HTTP/2，协议新增了一个 ALTSVC 帧，具体定义这里略过。

可以看到，对于 HTTP/1 来说， Alt-Svc 头部必须依附于首次响应，只有从第二个请求开始浏览器才会使用替代服务地址；而在 HTTP/2 中， ALTSVC 帧可以独立发送，浏览器从首次请求开始就能用上新地址。

目前只有 Firefox 完整支持了 HTTP Alternative Services 协议，以下是在 Firefox 中的测试。

首次访问指定地址时，服务端返回了一个 Alt-Svc 头部，指定了替代服务地址：

再次访问时，浏览器就会使用替代服务地址中指定的协议、主机名和端口发起请求。这一切对上层应用透明，但发往替代服务的请求头部，会多出一个 Alt-Used 字段：

需要注意的是，尽管我使用 test.qgy18.com 做为替代服务主机名，但浏览器在向替代服务发起请求时，仍然会使用当前页面的主机名。以下是 Wireshark 抓到的信息，SNI 依然是 qgy18.com ：

出于安全考虑，协议提出了两点要求：1）所有替代服务必须基于 TLS 部署；2）原网站为 HTTPS 的情况下，替代服务必须使用原网站证书部署。特别地，在 Chrome 中，只有 HTTPS 原网站才能使用替代服务。

真实案例

Firefox 37 基于 HTTP Alternative Services 协议提出了一个非常有意思的方案：Opportunistic Encryption（不知道怎么翻译，请读者自己意会，后续简称为 OE），我们一起来看下。

我们知道对于 HTTPS 而言，如果没有证书信任链校验机制，无法抵御 MITM（中间人）攻击。但 Firefox 认为，不校验证书的 TLS 网站怎么也比纯明文传输要强，对于那些短期内无法切换到 HTTPS 的网站来说，OE 提供了一种可以使用 TLS 进行传输加密，但不进行证书校验的折衷方案。

实施这个方案只需以下两步：

部署 HTTP/2 over TLS 服务，允许使用自签名证书；

给网站响应头部加上： Alt-Svc: h2=":443"; ma=600 ；

当用户通过 http://yourdomain.com 访问网站时，对于能够识别 Alt-Svc 的浏览器来说，后续所有流量都会使用新协议（HTTP/2 over TLS）、新端口（443）。同时对于上层应用来说，URL 依然是 http://yourdomain.com ，没有任何变化。也就是说，OE 在提升安全性和性能的同时，无需对 Web 应用代码作出任何修改。

但在 OE 中，用户首次访问还是走的 HTTP，响应很容易就被篡改，从而去掉 Alt-Svc 头部；即便是后续使用基于 TLS 部署的替代服务地址，由于浏览器不校验证书，还是很容易被攻击。所以，它只能将 HTTP 网站从极不安全提升到不安全，作用有限。

有趣的是，Firefox 37 推出 OE 之后，很快就被发现存在巨大的安全问题，官方不得不迅速推出 37.0.1 来禁用 OE。当然，产生问题的原因是代码实现上的疏忽，修复 Bug 后，Firefox 又重新启用了它。

Chrome 并不打算支持 Opportunistic Encryption，考虑 Firefox 当前的市场占有率，我个人觉得对于 OE 方案，大家了解下就可以了。

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