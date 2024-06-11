2024 上半年我买了啥

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前年，我开始用 Airtable 表格记录我所有的数码产品、软件和订阅的服务，包括购买 / 续费时间、状态（在用 / 吃灰 / 转售）、价格等信息，便于随时查阅和总结。今天翻了翻过去半年的记录，发现相较往年有不少变化，上半年我的购买清单可以用「理性」和「精简」来概括，例如 Steam Deck、ROG Ally 这类冲动消费完全消失，使用频次不高的产品会在彻底吃灰前卖掉，各类订阅服务也做了一轮精简。简而言之，与当前不景气的经济形势和降本增效的主旋律基本吻合。
今天这篇文章，主要介绍我上半年购买并且至今每天都在用的几件数码产品，也会穿插介绍一些技巧和思路，供大家参考。
MacBook Pro
在最重要的生产力设备上，我希望能有最好的体验。笔记本电脑这个品类里，苹果始终是我的第一选择。目前在售最新的 MacBook 机型分别是今年 3 月初发布的 13 / 15 英寸 MacBook Air，去年 12 月底发布的 14 / 16 英寸 MacBook Pro。二者都装有 M3 芯片，Pro 系列还可以选配 M3 Pro 和 M3 Max。
首先被我划掉的是 16 英寸 MacBook Pro，2.16 千克的净重让它又沉又滑，之前单手没拿稳把一个角摔变形的惨案还历历在目。其次划掉的是 13 英寸 MacBook Air，理由是屏幕分辨率偏小，显示内容偏少。我在 15 英寸 MacBook Air 和 14 英寸 MacBook Pro 之间犹豫了一阵子，最终还是选择了选配潜力更大的后者，最终我这台新电脑的配置是：深空黑色 / M3 Max 芯片（14 + 30 核）/ 36GB 内存 / 1TB 硬盘。
有了新电脑，接下来要安装各种软件。这些年我用 macOS 的习惯是尽量用预装软件，尽量用网页版。像邮件客户端、日历提醒、输入法这些都换成了 macOS 自带的对应软件，剩下要单独安装的涉及 Office、IM、浏览器、效率、开发、工具几类。
Office 软件主要是 Microsoft 365 和 Keynote，我选择直接从 App Store 安装。效率、开发和工具类有不少好用的软件需要买断或者订阅，我通过订阅 Setapp 服务覆盖其中一部分。之前在 V2EX 上蹲到一个老的家庭套餐拼车，费用是 200¥ / 年，就我高频使用的软件而言，绝对值回票价。我常用的 Setapp 软件有这些：
- 颜值和功能都在线的 TablePlus；
- Stack 模式好用到爆的 Paste；
- 截屏并 OCR 到剪切板一气呵成的 CleanShot X；
- 便捷下载 Youtube 和各大网站视频的 Downie；
- 刘海屏 macOS 必备的 Bartender；
- 简洁又不失专业的记账软件 MoneyWiz；
- 以及 One Switch、Renamer、DevUtils 等等；
Setapp 里没有但值得付费的软件，我一般会去数码荔枝和少数派看看，例如 DaisyDisk、Typora 等软件就是在这两家买到的。
在 App Store 和 Setapp 里装软件很方便。由于有账号体系，换电脑或重装系统，也可以轻松找到之前的软件安装记录。但很多不在这两个商店的软件还是需要去到各自官网下载安装包，费时费力。我选择用 Homebrew Cask 提升这类软件的安装体验，例如在装好 Homebrew 之后，再安装 Google Chrome 只需要在命令行执行
brew install --cask google-chrome。虽然 Homebrew 没有账号系统，但通过
brew bundle dump --describe --force 和
brew bundle --file="./Brewfile" 就可以轻松备份和还原软件列表，非常方便。最近我还发现一个名为 Applite 的软件，为 Homebrew Cask 提供了 UI 界面和各种快捷操作，用了一段时间发现还不错，推荐给大家。
顺便提一下，这次买 MacBook Pro 花了两万多，这个预算原本准备拿来买 Apple Vision Pro，还好忍住了冲动。
便携显示屏
最近经常拿着笔记本去咖啡厅写代码。大家都知道，想要有好的编程体验，两块屏幕是标配，多多益善。我希望在不增加太多背包重量的前提下，能随时多带一块屏幕。首先想到的是随航，家里正好有台 12.9 英寸的 iPad Pro，随航的好处是没有线材约束，使用简便。但这台 iPad 很重，立起来用还得多带一个支架，而且 M1 芯片的 iPad 续航很一般，无法坚持一整天，我又不想带充电头或充电宝来增加负担。
几年前为了提升外出游玩 Switch 的体验，我买过一块便携显示屏，小巧的体积和平板一半的重量很便携，还支持充电宝供电和 Switch 一线通，方便实用。只不过这块屏幕分辨率有限，sRGB 也很低，玩游戏还好，用作 MacBook 外接显示器的效果惨不忍睹。
后来我找到了一块 10.5 英寸、1920 × 1280 (220 PPI)、对比度 1500:1、支持 10 点触控的便携屏。这块屏幕应该是从 Surface Go 拆下来的，整体素质非常好，店家给它套上了 CNC 铝外壳，设计了 OSD 菜单，增加了 USB-C 一线通，就变成了能满足我全部需求的便携屏。首先，10.5 英寸的体积，不到 500 克的重量，轻轻松松带出门。其次，这块屏幕通过一根 USB-C 线材与电脑连接，同时完成供电和视频信号传输，非常方便。最后，它的耗电量也不大，MacBook 给它供电的同时自己还能有一整天的续航。下面这些图片是我日常连接 MacBook 和便携屏的样子：
前面说过这块屏幕物理分辨率是 1920 × 1280，在 macOS 中如果将它的分辨率设置为 1920 × 1280，字体过小，如果设置为 960 × 640，一屏显示的内容又过少。我还尝试了同为 3:2 比例的 1344 × 896，屏幕比例没有失真，能显示的内容也刚刚好，但文字非常模糊。
这是苹果不支持给 2K 显示器开启 HiDPI 造成的，家里的 4K 显示器就没这个问题。在网上搜索「如何给苹果电脑外接显示器开启 HiDPI」能找到很多强制开启 HiDPI 的教程，也有不少相关的工具。我试过 BetterDisplay，确实能让这块显示屏在 1344 × 896 分辨率下也有清晰细腻的显示效果。后来我发现前文提到的 One Switch 也可以进行相关设置，这样还能少装一个软件。下面是 One Switch 的屏幕分辨率调整界面：
通过 One Switch 设置 HiDPI 分辨率后，能获得清晰的显示效果。下面是这块屏幕在 1344 × 896 HiDPI 下的实际效果：
这块屏幕还有个有意思的地方，它模拟了一块触摸板，可以把屏幕当作触摸板来用，间接让 macOS 支持了触摸屏操作。实际使用效果挺流畅，只是当外接屏幕为扩展模式时，需要先把鼠标光标挪到外接屏上，触摸才能正常工作，否则在外接屏滑动，光标还在内置屏幕上移动，有些诡异。
买便携屏的重点是看屏幕参数是否匹配自己的需求，够用就好，不推荐买太贵的。我这块便携屏只花了 ¥500 多，如果选择塑料外壳且不追求完美屏，两百多块钱就能拿下，是我最近买过最具性价比的数码产品。
树莓派 5
我一直会在家里放块树莓派，用来实现一些网络功能。去年 10 月份树莓派 5 发布后，第一批货有很高的溢价，今年上半年价格回落后，我买了一块。树莓派 5 首次支持 PCIe 2.0（修改配置可以支持到 PCIe 3.0），我还买了微雪的 PCIe 转 M.2 转接板以及杂牌 M.2 NVMe PCIe 3.0 2242 硬盘，组装好的板子装在一个 Argon NEO 5 铝合金外壳里。下面是打开外壳上盖的样子：
这块树莓派最重要的使命是，给我的腾讯云服务器提供访问特定网站的能力。例如在服务器编译软件往往需要稳定访问 Github，我博客评论的基础模式需要代理 Disqus，这些场景都需要用到代理。出于对国内云厂商的不信任，我不会在服务器上暴露我的代理服务。将相关服务装在只能有我能控制的树莓派上，再通过 frp 的加密通道连接服务器和树莓派，这样在云厂商那边就看不到任何国外流量。
我在公网访问家中树莓派的服务也是通过 frp，虽然我办的联通宽带目前还能要到公网 IP，但 frp 是一劳永逸的方案，也能避免将树莓派直接暴露在公网，只是需要额外占用一些服务器带宽。为了避免连不上树莓派，除了自建的 frp server，我还用 SakuraFrp 做了备份。
我这块树莓派有 8G 内存，不拿来跑 docker 就太浪费了。装完 Home Assistant、Pi-hole 等经典服务之后，我还装了 Bitwarden 服务端的开源实现 VaultWarden，用了一段时间发现非常稳定，索性把 Bitwarden 订阅给停掉了。之前为了省钱，我把腾讯云服务器配置降到 2 核 2G，跑一些大型服务例如本博客搜索用到的 Elasticsearch 时，性能明显不够用。于是我又把 Elasticsearch 服务搬到了树莓派上，速度也还可以。
树莓派 5 官方电源是 27W，比前几代高了不少。但在我的实际使用中，它的功率长期维持在 4W 左右，每天耗费 0.1 度电，算下来一年电费不到 20¥，基本可以忽略不计。我给树莓派装了硬盘，并通过
rpi-eeprom-config -e 设置为从硬盘引导启动，理论上寿命比 SD 卡要长，用来跑一些不那么重要的服务，挺合适。
我这套树莓派设备花了小一千，实际上任何国产派或者树莓派前几代都能满足需求，这个花费有一大半是情怀。
其他
上半年我还添置了 7 英寸的 BOOX Leaf3 墨水屏阅读器，把 AirPods Pro 换成了第二代。Leaf3 上篇文章刚介绍过，AirPods 也没什么好介绍的，用了就戒不掉。此外，我还把开始有吃灰迹象的 BOOX Tab 10c Pro 及时卖掉回血，把家里翻出来的闲置手机、Magic Mouse，以及淘汰下来的耳机统统找人上门回收掉。
以上就是今天分享的全部内容，这篇文章写于等待和观看 WWDC24 直播的过程中。你最近买到什么心仪的好东西了吗？欢迎留言分享。
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发表于 2024-06-11 03:02:22，并被添加「MacBook、好物分享」标签。查看本文 Markdown 版本 »
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