2024 上半年我买了啥

前年，我开始用 Airtable 表格记录我所有的数码产品、软件和订阅的服务，包括购买 / 续费时间、状态（在用 / 吃灰 / 转售）、价格等信息，便于随时查阅和总结。今天翻了翻过去半年的记录，发现相较往年有不少变化，上半年我的购买清单可以用「理性」和「精简」来概括，例如 Steam Deck、ROG Ally 这类冲动消费完全消失，使用频次不高的产品会在彻底吃灰前卖掉，各类订阅服务也做了一轮精简。简而言之，与当前不景气的经济形势和降本增效的主旋律基本吻合。

今天这篇文章，主要介绍我上半年购买并且至今每天都在用的几件数码产品，也会穿插介绍一些技巧和思路，供大家参考。

MacBook Pro

在最重要的生产力设备上，我希望能有最好的体验。笔记本电脑这个品类里，苹果始终是我的第一选择。目前在售最新的 MacBook 机型分别是今年 3 月初发布的 13 / 15 英寸 MacBook Air，去年 12 月底发布的 14 / 16 英寸 MacBook Pro。二者都装有 M3 芯片，Pro 系列还可以选配 M3 Pro 和 M3 Max。

首先被我划掉的是 16 英寸 MacBook Pro，2.16 千克的净重让它又沉又滑，之前单手没拿稳把一个角摔变形的惨案还历历在目。其次划掉的是 13 英寸 MacBook Air，理由是屏幕分辨率偏小，显示内容偏少。我在 15 英寸 MacBook Air 和 14 英寸 MacBook Pro 之间犹豫了一阵子，最终还是选择了选配潜力更大的后者，最终我这台新电脑的配置是：深空黑色 / M3 Max 芯片（14 + 30 核）/ 36GB 内存 / 1TB 硬盘。

有了新电脑，接下来要安装各种软件。这些年我用 macOS 的习惯是尽量用预装软件，尽量用网页版。像邮件客户端、日历提醒、输入法这些都换成了 macOS 自带的对应软件，剩下要单独安装的涉及 Office、IM、浏览器、效率、开发、工具几类。

Office 软件主要是 Microsoft 365 和 Keynote，我选择直接从 App Store 安装。效率、开发和工具类有不少好用的软件需要买断或者订阅，我通过订阅 Setapp 服务覆盖其中一部分。之前在 V2EX 上蹲到一个老的家庭套餐拼车，费用是 200¥ / 年，就我高频使用的软件而言，绝对值回票价。我常用的 Setapp 软件有这些：

颜值和功能都在线的 TablePlus；

Stack 模式好用到爆的 Paste；

截屏并 OCR 到剪切板一气呵成的 CleanShot X；

便捷下载 Youtube 和各大网站视频的 Downie；

刘海屏 macOS 必备的 Bartender；

简洁又不失专业的记账软件 MoneyWiz；

以及 One Switch、Renamer、DevUtils 等等；

Setapp 里没有但值得付费的软件，我一般会去数码荔枝和少数派看看，例如 DaisyDisk、Typora 等软件就是在这两家买到的。

在 App Store 和 Setapp 里装软件很方便。由于有账号体系，换电脑或重装系统，也可以轻松找到之前的软件安装记录。但很多不在这两个商店的软件还是需要去到各自官网下载安装包，费时费力。我选择用 Homebrew Cask 提升这类软件的安装体验，例如在装好 Homebrew 之后，再安装 Google Chrome 只需要在命令行执行 brew install --cask google-chrome 。虽然 Homebrew 没有账号系统，但通过 brew bundle dump --describe --force 和 brew bundle --file="./Brewfile" 就可以轻松备份和还原软件列表，非常方便。最近我还发现一个名为 Applite 的软件，为 Homebrew Cask 提供了 UI 界面和各种快捷操作，用了一段时间发现还不错，推荐给大家。

顺便提一下，这次买 MacBook Pro 花了两万多，这个预算原本准备拿来买 Apple Vision Pro，还好忍住了冲动。

便携显示屏

最近经常拿着笔记本去咖啡厅写代码。大家都知道，想要有好的编程体验，两块屏幕是标配，多多益善。我希望在不增加太多背包重量的前提下，能随时多带一块屏幕。首先想到的是随航，家里正好有台 12.9 英寸的 iPad Pro，随航的好处是没有线材约束，使用简便。但这台 iPad 很重，立起来用还得多带一个支架，而且 M1 芯片的 iPad 续航很一般，无法坚持一整天，我又不想带充电头或充电宝来增加负担。

几年前为了提升外出游玩 Switch 的体验，我买过一块便携显示屏，小巧的体积和平板一半的重量很便携，还支持充电宝供电和 Switch 一线通，方便实用。只不过这块屏幕分辨率有限，sRGB 也很低，玩游戏还好，用作 MacBook 外接显示器的效果惨不忍睹。

后来我找到了一块 10.5 英寸、1920 × 1280 (220 PPI)、对比度 1500:1、支持 10 点触控的便携屏。这块屏幕应该是从 Surface Go 拆下来的，整体素质非常好，店家给它套上了 CNC 铝外壳，设计了 OSD 菜单，增加了 USB-C 一线通，就变成了能满足我全部需求的便携屏。首先，10.5 英寸的体积，不到 500 克的重量，轻轻松松带出门。其次，这块屏幕通过一根 USB-C 线材与电脑连接，同时完成供电和视频信号传输，非常方便。最后，它的耗电量也不大，MacBook 给它供电的同时自己还能有一整天的续航。下面这些图片是我日常连接 MacBook 和便携屏的样子：

前面说过这块屏幕物理分辨率是 1920 × 1280，在 macOS 中如果将它的分辨率设置为 1920 × 1280，字体过小，如果设置为 960 × 640，一屏显示的内容又过少。我还尝试了同为 3:2 比例的 1344 × 896，屏幕比例没有失真，能显示的内容也刚刚好，但文字非常模糊。

这是苹果不支持给 2K 显示器开启 HiDPI 造成的，家里的 4K 显示器就没这个问题。在网上搜索「如何给苹果电脑外接显示器开启 HiDPI」能找到很多强制开启 HiDPI 的教程，也有不少相关的工具。我试过 BetterDisplay，确实能让这块显示屏在 1344 × 896 分辨率下也有清晰细腻的显示效果。后来我发现前文提到的 One Switch 也可以进行相关设置，这样还能少装一个软件。下面是 One Switch 的屏幕分辨率调整界面：

通过 One Switch 设置 HiDPI 分辨率后，能获得清晰的显示效果。下面是这块屏幕在 1344 × 896 HiDPI 下的实际效果：

这块屏幕还有个有意思的地方，它模拟了一块触摸板，可以把屏幕当作触摸板来用，间接让 macOS 支持了触摸屏操作。实际使用效果挺流畅，只是当外接屏幕为扩展模式时，需要先把鼠标光标挪到外接屏上，触摸才能正常工作，否则在外接屏滑动，光标还在内置屏幕上移动，有些诡异。

买便携屏的重点是看屏幕参数是否匹配自己的需求，够用就好，不推荐买太贵的。我这块便携屏只花了 ¥500 多，如果选择塑料外壳且不追求完美屏，两百多块钱就能拿下，是我最近买过最具性价比的数码产品。

树莓派 5

我一直会在家里放块树莓派，用来实现一些网络功能。去年 10 月份树莓派 5 发布后，第一批货有很高的溢价，今年上半年价格回落后，我买了一块。树莓派 5 首次支持 PCIe 2.0（修改配置可以支持到 PCIe 3.0），我还买了微雪的 PCIe 转 M.2 转接板以及杂牌 M.2 NVMe PCIe 3.0 2242 硬盘，组装好的板子装在一个 Argon NEO 5 铝合金外壳里。下面是打开外壳上盖的样子：

这块树莓派最重要的使命是，给我的腾讯云服务器提供访问特定网站的能力。例如在服务器编译软件往往需要稳定访问 Github，我博客评论的基础模式需要代理 Disqus，这些场景都需要用到代理。出于对国内云厂商的不信任，我不会在服务器上暴露我的代理服务。将相关服务装在只能有我能控制的树莓派上，再通过 frp 的加密通道连接服务器和树莓派，这样在云厂商那边就看不到任何国外流量。

我在公网访问家中树莓派的服务也是通过 frp，虽然我办的联通宽带目前还能要到公网 IP，但 frp 是一劳永逸的方案，也能避免将树莓派直接暴露在公网，只是需要额外占用一些服务器带宽。为了避免连不上树莓派，除了自建的 frp server，我还用 SakuraFrp 做了备份。

我这块树莓派有 8G 内存，不拿来跑 docker 就太浪费了。装完 Home Assistant、Pi-hole 等经典服务之后，我还装了 Bitwarden 服务端的开源实现 VaultWarden，用了一段时间发现非常稳定，索性把 Bitwarden 订阅给停掉了。之前为了省钱，我把腾讯云服务器配置降到 2 核 2G，跑一些大型服务例如本博客搜索用到的 Elasticsearch 时，性能明显不够用。于是我又把 Elasticsearch 服务搬到了树莓派上，速度也还可以。

树莓派 5 官方电源是 27W，比前几代高了不少。但在我的实际使用中，它的功率长期维持在 4W 左右，每天耗费 0.1 度电，算下来一年电费不到 20¥，基本可以忽略不计。我给树莓派装了硬盘，并通过 rpi-eeprom-config -e 设置为从硬盘引导启动，理论上寿命比 SD 卡要长，用来跑一些不那么重要的服务，挺合适。

我这套树莓派设备花了小一千，实际上任何国产派或者树莓派前几代都能满足需求，这个花费有一大半是情怀。

其他

上半年我还添置了 7 英寸的 BOOX Leaf3 墨水屏阅读器，把 AirPods Pro 换成了第二代。Leaf3 上篇文章刚介绍过，AirPods 也没什么好介绍的，用了就戒不掉。此外，我还把开始有吃灰迹象的 BOOX Tab 10c Pro 及时卖掉回血，把家里翻出来的闲置手机、Magic Mouse，以及淘汰下来的耳机统统找人上门回收掉。

以上就是今天分享的全部内容，这篇文章写于等待和观看 WWDC24 直播的过程中。你最近买到什么心仪的好东西了吗？欢迎留言分享。

本文链接：https://imququ.com/post/good-things-2024h1.html，

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