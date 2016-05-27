博客统计报告（2016 上半年）

文章目录 会话数与浏览量

地理位置与语言

操作系统与浏览器

流量来源

成本和收入

后记

从 2008 年到现在，我写独立博客已经有八个年头了。这期间我的域名从一开始的 qgy18.com 换成了 imququ.com，博客程序也换过好几版。在这过去的八年里，我从未公开过本博客统计相关数据。

最近我在 v2ex 无意中提到本博客每天有三五千 PV 时，某位同学提出了疑问：

这几年，身边坚持写原创文章的人越来越少，其中一大部分还被微信公众号、知乎专栏、简书等平台给吸引过去，愿意经营独立博客的人更是少之又少。也难怪 v2ex 那位同学会有这样的疑问：在信息早已泛滥的今天，独立博客还有人看吗？

本文通过公布本博客在 2016-01-01 到 2016-05-25 这 145 天里的访问情况及流量来源，对前面的问题做一个正面回应。

会话数与浏览量

我的博客通过自己实现 JavaScript 统计代码 + 服务端转发的方式使用 Google 统计。相比直接使用 Google 统计代码，对统计代码逻辑进行了大幅精简并本地化之后，对页面性能的影响可以降到最低。而在服务端通过 Node.js 将统计请求异步转发给 Google Analytics API，可以解决 Google 统计在国内访问不畅的顽疾。最后，相比将统计逻辑完全挪到后端，本方案可以有效过滤那些来自不支持 JS 的爬虫、扫描工具等非正常流量。

过去的 145 天里，本博客的基本访问情况如下图：

这期间，本博客一共迎来了 120,020 位用户，他们一共产生了 198,390 次会话以及 464,219 次浏览。平均每天 828 位用户、1,368 次会话以及 3,202 次浏览。

这张图表有几个有意思的地方：

也许是假期大家普遍都会出去玩，假期流量比平时低很多。这也使得上面这张图表的波谷跟国家法定节假日非常吻合（例如二月份的春节、四月份的清明节、五月份的劳动节及平时周末）；

图表中一些比较小的波峰一般是当天发表了新文章。那个异常突起的波峰是因为当天有人在 v2ex 发了这样一个帖子，引发了大量好奇用户的来访。但是这部分意外流量并没有带来多少真正的用户 —— 流量马上就跌回去了；

地理位置与语言

毫无疑问，本博客主要流量都来自于中国大陆，占到 81.29%；排名第二的台湾只占到 5%，跟美国差不多：

而从浏览器语言上看，简体中文占到 77.29%，也就是说并不是国内用户都会使用中文系统（我的 OSX 一直是英文版）；英文占到了 16.84%：

本站针对浏览器语言为英文的用户做了一些特别策略，例如：1） 加载 Google 翻译工具 已去掉；2）Disqus 使用英文界面。

操作系统与浏览器

首先来看操作系统概况，本博客主要流量还是来自于桌面端，占到 88.92%；来自移动端的流量有 9.99%；而平板只有 1.09%。

我的文章经常包含大量代码和外链，通过桌面浏览器访问能获得最好的体验；移动端的优势是方便，可以随时随地阅读；而随着手机屏幕越来越大，平板被逐渐边缘化：

从具体的操作系统统计中可以看出，做为一个技术类博客，来自 Windows 的流量已经只有一半多点，Mac OS 占到了 30.57%，其余份额基本被 Android、iOS 和 Linux 所瓜分。

我从 2011 年开始使用 Mac OS，个人认为就程序开发这一行而言，一台装好各种好用软件的 Mac 电脑，绝对可以大幅提升开发效率。

浏览器方面，由于本博客完全面向程序员，来自 IE 的份额不足 2%，这意味着我可以尽情尝试各种新技术：

流量来源

本博客流量来源主要有搜索引擎、第三方网站引荐、直接访问三大块。完整统计如下：

Google 对原创博客非常友好，使用 HTTPS 并提高访问速度也有利于 Google 权重，所以本博客在 Google 的排名非常好，最终高达 37.22% 的流量均来自于 Google 搜索。而百度对原创博客就没有这么友好了，但基于它在国内庞大的市场份额，本博客也有 8.71% 的流量来自于百度：

成本和收入

改用 Let's Encrypt 证书之后，本博客的运营成本只有两部分：1）VPS：为了让本站在国内外都有不错的访问速度，本站同时部署在「阿里云 ECS - 青岛」、「Linode - Tokyo」 和「Vultr - Sydney」 ；2）域名：我的域名在 namesilo 购买，续费需要 $8.99 每年。两项成本加起来大约在 ￥2000 每年，尚可接受。

本博客没有投放任何广告，但我前些时尝试在文章末尾加上了「赞助本站」链接（注：已去掉）。截至到当前，我收到的现金赞助接近 ￥200，阿里云推荐码返利 ￥375，Linode 返利 $20。这个结果实际上已经超出了我的预期，也给了我很大的鼓励。

如果你认为我的文章对你有帮助，欢迎将本站推荐给你的小伙伴！

后记

在 2016 年已经过去的这五个月里，我一共写了 17 篇文章，如果保持这个更新频率，今年的总文章数会达到 43 篇，与去年的 54 篇有一定差距。但这并不是关键，我从来都不会刻意追求文章数量，我更关心每篇文章是否能给读者带来帮助。

从三年前买 Kindle 开始，我一直在坚持阅读各类书籍。最近，我又开始坚持做另外一件事：跑步。很多事情在刚开始时，并不能预料到它最终会给自己带来什么。我的观点是刚开始别想那么多，先坚持做下去。只要能长期投入，最终一定能从中找到乐趣和成就感。这也是我能坚持写博客的主要原因。

让人开心的是，就运营独立博客这件事而言，身边不少朋友仍在坚持。最后，推荐几个这样的博主，欢迎大家关注：

本文链接：https://imququ.com/post/first-half-of-2016-blog-analytics.html，参与评论 »

-- EOF --

发表于 ，并被添加「QuQuBlog」标签，最后修改于 。查看本文 Markdown 版本 »

本站使用「署名 4.0 国际」创作共享协议，相关说明 »