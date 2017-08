本博客开始支持 TLS 1.3

几个月前,我在升级本博客所用 Nginx 时,顺手加上了对 TLS 1.3 的支持,本文贴出详细的步骤和注意事项。有关 TLS 1.3 的介绍可以看 CloudFlare 的这篇文章:An overview of TLS 1.3 and Q&A。需要注意目前 Chrome 和 Firefox 支持的是 TLS 1.3 draft 18,暂时不要用在生产环境。

安装依赖

我的 VPS 系统是 Ubuntu 16.04.3 LTS,如果你使用其它发行版,与包管理有关的命令请自行调整。

首先安装依赖库和编译要用到的工具:

sudo apt-get install build-essential libpcre3 libpcre3-dev zlib1g-dev unzip git

获取必要组件

nginx-ct 和 ngx-brotli 与本文主题无关,不过都是常用的 Nginx 组件,一并记录在这里。

nginx-ct 模块用于启用 Certificate Transparency 功能。直接从 github 上获取源码:

wget -O nginx-ct.zip -c https://github.com/grahamedgecombe/nginx-ct/archive/v1.3.2.zip unzip nginx-ct.zip

本站支持 Google 开发的 Brotli 压缩格式,它通过内置分析大量网页得出的字典,实现了更高的压缩比率,同时几乎不影响压缩 / 解压速度。

以下是让 Nginx 支持 Brotli 所需准备工作,这些工作是一次性的。首先安装 libbrotli:

sudo apt-get install autoconf libtool automake git clone https://github.com/bagder/libbrotli cd libbrotli ./autogen.sh ./configure make sudo make install cd ../

默认 libbrotli 装在 /usr/local/lib/libbrotlienc.so.1 ,如果后续启动 Nginx 时提示找不到这个文件,那么可以把它软链到 /lib 或者 /usr/lib 目录。如果还有问题,请参考这篇文章查找解决方案。

接下来获取 ngx_brotli 源码:

git clone https://github.com/google/ngx_brotli.git cd ngx_brotli git submodule update --init cd ../

OpenSSL

为了支持 TLS 1.3,需要使用 OpenSSL 1.1.1 的 draft-18 分支:

git clone -b tls1.3-draft-18 --single-branch https://github.com/openssl/openssl.git openssl

编译并安装 Nginx

接着就可以获取 Nginx 源码,编译并安装:

wget -c https://nginx.org/download/nginx-1.13.3.tar.gz tar zxf nginx-1.13.3.tar.gz cd nginx-1.13.3/ ./configure --add-module=../ngx_brotli --add-module=../nginx-ct-1.3.2 --with-openssl=../openssl --with-openssl-opt= 'enable-tls1_3 enable-weak-ssl-ciphers' --with-http_v2_module --with-http_ssl_module --with-http_gzip_static_module make sudo make install

enable-tls1_3 是让 OpenSSL 支持 TLS 1.3 的关键选项;而 enable-weak-ssl-ciphers 的作用是让 OpenSSL 继续支持 3DES 等不安全的 Cipher Suite,如果你打算继续支持 IE8,才需要加上这个选项。

除了 http_v2 和 http_ssl 这两个 HTTP/2 必备模块之外,我还额外启用了 http_gzip_static ,需要启用哪些模块需要根据自己实际情况来决定。

以上步骤会把 Nginx 装到 /usr/local/nginx/ 目录,如需更改路径可以在 configure 时指定。

WEB 站点配置

在 Nginx 的站点配置中,以下两个参数需要修改:

ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3; # 增加 TLSv1.3 ssl_ciphers TLS13-AES-256-GCM-SHA384:TLS13-CHACHA20-POLY1305-SHA256:TLS13-AES-128-GCM-SHA256:TLS13-AES-128-CCM-8-SHA256:TLS13-AES-128-CCM-SHA256:EECDH+CHACHA20:EECDH+CHACHA20-draft:EECDH+ECDSA+AES128:EECDH+aRSA+AES128:RSA+AES128:EECDH+ECDSA+AES256:EECDH+aRSA+AES256:RSA+AES256:EECDH+ECDSA+3DES:EECDH+aRSA+3DES:RSA+3DES:!MD5;

包含 TLS13 是 TLS 1.3 新增的 Cipher Suite,加在最前面即可;如果你不打算继续支持 IE8,可以去掉包含 3DES 的 Cipher Suite。

本博客完整的 Nginx 配置,请点击这里查看。

验证是否支持 TLS 1.3

目前最新版 Chrome 和 Firefox 都支持 TLS 1.3,但需要手动开启:

Chrome,将 chrome://flags/ 中的 Maximum TLS version enabled 改为 TLS 1.3 ;

中的 改为 ; Firefox,将 about:config 中的 security.tls.version.max 改为 4 ;

本博客多次推荐的 Qualys SSL Labs's SSL Server Test 也支持验证服务端是否支持 TLS 1.3,非常方便,继续推荐。

