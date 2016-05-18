为什么我们应该尽快支持 ALPN？

昨天有位朋友在微信上发过来一个链接：The day Google Chrome disables HTTP/2 for nearly everyone: May 31st, 2016（中文翻译）。看标题这篇文章说的是 Google Chrome 即将大面积禁用 HTTP/2，这究竟是怎么回事呢？本文为你揭晓答案。

先来回顾一下，浏览器在访问 HTTPS 网站时，如何得知服务端是否支持 HTTP/2？答案是借助 HTTP/2 的协议协商机制：在 HTTP/2 Over HTTP 中，可以使用 HTTP 的 Upgrade 机制进行协商；而对于 HTTP/2 Over TLS，可以使用 TLS 的 NPN 或 ALPN 扩展来完成协商。HTTP/2 的这两种协商方式，不了解的同学请看《谈谈 HTTP/2 的协议协商机制》，这里不再赘述。

当前所有浏览器，都只支持 HTTP/2 Over TLS。也就是说，浏览器和服务端都支持 NPN 或 ALPN 协商，是用上 HTTP/2 的大前提。本文重点讨论 NPN 和 ALPN。

NPN（Next Protocol Negotiation，下一代协议协商），是一个 TLS 扩展，由 Google 在开发 SPDY 协议时提出。随着 SPDY 被 HTTP/2 取代，NPN 也被修订为 ALPN（Application Layer Protocol Negotiation，应用层协议协商）。二者目标一致，但实现细节不一样，相互不兼容。以下是它们主要差别：

NPN 是服务端发送所支持的 HTTP 协议列表，由客户端选择；而 ALPN 是客户端发送所支持的 HTTP 协议列表，由服务端选择；

NPN 的协商结果是在 Change Cipher Spec 之后加密发送给服务端；而 ALPN 的协商结果是通过 Server Hello 明文发给客户端；

大部分 Web Server 都依赖 OpenSSL 库提供 HTTPS 服务，对于它们来说，是否支持 NPN 或 ALPN 完全取决于使用的 OpenSSL 版本。通常，如果在编译时不特意指定 OpenSSL 目录，Web Server 会使用操作系统内置的 OpenSSL 库。

OpenSSL 1.0.2 才开始支持 ALPN，当前主流服务器操作系统基本都没有内置这个版本。以下是一份粗略的统计（via）：

操作系统 内置 OpenSSL 版本 CentOS 5 0.9.8e CentOS 6 1.0.1e CentOS 7 1.0.1e Ubuntu 14.04 LTS 1.0.1f Ubuntu 16.04 LTS 1.0.2g Debian 7 (Wheezy) 1.0.1e Debian 8 (Jessie) 1.0.1k

这份表格列举的系统中，只有最近刚发布的 Ubuntu 16.04 才内置了支持 ALPN 的 OpenSSL 1.0.2。也就是说，直接使用系统 OpenSSL 库的 Web Server，极有可能不支持 ALPN 扩展。

去年，Google 在 Chrome 47 中移除了对 NPN 的支持，只支持 ALPN，但很快就引发一大批 HTTP/2 网站的抱怨。最终，Google 不得不在接下来的版本中又重新启用了 NPN。

半年后的今天，Google 又一次决定在 Chrome 51 中移除 NPN，预计 5 月底发布。这一次恐怕不会再反悔了。

本文开头那篇文章的作者悲观地认为：现在 OpenSSL 1.0.2 的普及程度仍然太低，Chrome 现在去掉对 NPN 的支持，仍然会导致一大批不支持 ALPN 的 HTTP/2 网站最终无法协商到 HTTP/2，只能降级使用 HTTP/1.1。

对此，我的观点是，该来的总会来，既然不能改变结果，不如早做准备。

通过 OpenSSL 命令行工具，可以快速查看自己的 HTTP/2 服务是否支持 ALPN 扩展：

openssl s_client -alpn h2 -servername imququ.com -connect imququ.com:443 < /dev/null | grep 'ALPN'

如果提示 unknown option -alpn ，说明本地的 OpenSSL 版本太低（可通过 openssl version 查看），请升级到 1.0.2+。如果不方便升级，也可以使用 Qualys SSL Labs's SSL Server Test 这个在线工具来测试。

如果结果包含 ALPN protocol: h2 ，说明服务端支持 ALPN，不受 Chrome 51+ 去掉 NPN 的影响。

如果结果包含 No ALPN negotiated ，说明服务端不支持 ALPN，在 Chrome 51+ 中无法协商到 HTTP/2，需要尽快升级。

由于 OpenSSL 是系统基础库，大量其他软件都对它有依赖，如果直接升级系统自带的 OpenSSL，很容易引发各种问题。更为稳妥的做法是在编译 Web Server 时自己指定 OpenSSL 的位置。例如，我在《本博客 Nginx 配置之完整篇》这篇文章中提供的 Nginx 编译步骤中，就通过 --with-openssl 指定了新版 OpenSSL 源码路径，这样编译出来的 Nginx 就会用上最新的 OpenSSL 库。

如果你在用 LibreSSL 做为 Web Server 的 SSL 库，需要升级到 2.1.3+ 才支持 ALPN。

OkHttp 是一个 Android 下比较常用的 HTTP 客户端，支持 HTTP 和 HTTP/2 协议。它在一年前也移除了对 NPN 的支持，所以支持 HTTP/2 但不支持 ALPN 的网站，在 OkHttp 客户端中会降级到 HTTP/1.1。

Chrome 51 这次也会彻底移除对 SPDY 的支持，如果你的网站还只支持 SPDY，趁这个机会直接升级到 HTTP/2 + ALPN 吧。

本文链接：https://imququ.com/post/enable-alpn-asap.html，参与评论 »

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