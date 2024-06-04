今天看到亚马逊中国的公告，提醒用户 Kindle 中国电子书店将于 2024 年 6 月 30 日停止云端下载服务。Kindle 在 2022 年宣布退出中国市场，一年后的 2023 年 6 月 30 日正式停止中国电子书店的运营，再在今年彻底关闭下载服务。相比国内某些说关就关的服务，这个时间表真的非常良心了。

我一直是墨水屏爱好者，这篇文章聊一聊这些年我用过的墨水屏阅读器、我个人关于墨水屏阅读器的选购建议，以及我在获取数字内容上的一点心得。

我用过的墨水屏阅读器

2013 年，Kindle Paperwhite 国行发布时，我入手了一台，这是我首次接触墨水屏产品。在这之后的十年里，我先后用过亚马逊的 Kindle Voyage、Kindle Oasis、Kindle Oasis 2，以及最新的 Kindle Scribe ── 一台采用 10.2 英寸 300 ppi 的 Carta 1200 墨水屏、支持触控笔的设备。

Kindle 第一代于 2007 年推出，至今共推出十一代产品。目前最新机型有三款，Kindle Paperwhite 5 发布于 2021 年 9 月，Kindle 11 发布于 2022 年 10 月，Kindle Scribe 则发布于 2022 年 11 月。不同于国内厂商恨不得每个月都发新品，亚马逊在设备更新上非常克制，这也使得 Kindle 的功能始终保持单一和简洁，系统流畅度和文字阅读体验都非常棒。Kindle 最让人诟病的是封闭且简陋的系统，基本上只能用来看 epub 等文本格式的图书，即便是有着 10.2 英寸屏幕的 Kindle Scribe，阅读 pdf 的体验依旧一塌糊涂，笔记功能也过于简陋。

（Kindle Voyage、Kindle Scribe 和 Kindle Oasis）

文石 BOOX 是我重度使用过的另一个墨水屏阅读器品牌。我的第一台文石设备是 BOOX Max Lumi2，购于 21 年底。当时由于重新进入校园，需要大量阅读 PDF、PPT、CAJ 等格式的资料，还要在课堂上记笔记。13.3 英寸的 Lumi2 很好地满足了我的这些需求，尤其是 PDF 重排和漂白功能，确实是看扫描教材的一大神器。但它实在是太大太重，自从离开了校园，我就再也没有携带和使用它的想法了。目前文石的 Max Lumi 系列已经被 Tab 13 替代，屏幕依旧是 13.3 英寸 207 ppi 的 Carta 1250 屏幕，增加了 BSR 快刷技术，定位更接近于平板，价格也更高。

BOOX NoteX2 是我买的第二台文石设备，10.3 英寸的大小能兼顾大屏阅读和随身携带，偶尔记记笔记也能轻松胜任，是个不错的选择。最近 Note 系列又出了 X3Pro 和 X3青春版，前者主打与 Kindle Scribe 同款的 300 ppi 的 Carta 1200 屏幕，后者去掉了前光层主打屏幕白皙通透。不同于 13 英寸机型的小众，在 10 英寸这个尺寸上，国内厂家的竞争变得十分激烈，例如掌阅 iReader SmartX3 Pro 和汉王 N10 也是两款在屏幕上下足功夫的 10 英寸墨水屏产品，前者采用 10.65 英寸 300 ppi 的 Carta 1300 柔性屏，后者去掉了电容屏和导光板，都能让屏幕显示效果更接近纸张。科大讯飞的 10 英寸墨水屏产品则主打语音转写、轻办公等商务功能。

BOOX Leaf3 是一款更加便携的 7 英寸设备。这个屏幕尺寸下的 300 ppi Carta 1200 显示效果非常细腻，文石不错的硬件配置加上开放系统，微信读书等三方软件运行十分流畅。目前它是我的主力阅读设备，出门都随身携带。美中不足的是，这款外形与 Kindle Oasis 十分相似的设备却去掉了背部人体工学设计，握持感有待提升，不知道是不是为了避免侵权。

BOOX Tab 10c Pro 是一款现阶段整体体验还过得去的彩色墨水屏设备。文石在这台机器上使用了高通 855 处理器和 6 GB 内存，性能在同品类中遥遥领先。Tab 10c Pro 采用元太的 kaleido 3 彩墨屏，支持 4096 色、150 ppi 彩色分辨率，配合文石的快刷算法，基本可以满足刷 B 站等视频需求。我买这台设备的初衷是想尽可能减少手机使用时长，目前看并没有达成目标。一来是 10.3 英寸还是太大，很难随身携带。再者目前彩墨屏用起来色彩太寡淡，白色不如黑白墨水屏通透，低刷新率和残影也还是会影响长时间使用。

和大多数国内阅读器厂商一样，由于商业模式是卖硬件而无法像 Kindle 那样以经营数字商店为主，文石硬件更新速度非常快，每一款新品在解决一些痛点的同时，又总要留一些遗憾，这让不少老用户很不爽。例如文石在 23 年彩屏旗舰 Tab 10c 发布不到半年后，就推出让不少用户深感背刺的 Tab 10c Pro。

（BOOX Max Lumi2、BOOX NoteX2、BOOX Tab 10c Pro、BOOX Leaf3）

墨水屏阅读器怎么选？

再来谈谈我的选购建议。

首先请牢记“发现需求，而非创造需求”。如果你平时没有阅读大量内容的习惯，那么大概率买了再好的墨水屏阅读器也会变成泡面盖。

其次请思考“我是需要能阅读、记笔记的设备，还是墨水屏阅读器？”。如果仅仅是想让阅读和记笔记无纸化，iPad 配合 MarginNote、Notability、Goodnotes 等软件也有非常不错的体验，而且 iPad 的可玩性和保值率远大于墨水屏设备。

“墨水屏设备能护眼”是一个常见的误区。无论厂商如何宣传采用更通透的面板、减少屏层、去掉前光，本质上都是让墨水屏阅读体验更加接近于纸张。墨水屏的“护眼”是相较普通平板或手机而言，没那么“伤眼”而已。不同于常用的 LCD、OLED 屏幕，墨水屏本身不发光，对人眼没那么刺激，在防止炫光、频闪和蓝光等问题上有优势。但在墨水屏设备上长时间阅读，同样会让眼球处于紧张且疲劳的状态，一样需要考虑光线、坐姿、看书时长等因素。另外，虽然大部分墨水屏设备都自带前光，在长时间阅读时，建议找个光线合适的环境，关闭前光来使用。如果对显示效果有极致追求，可以考虑去掉前光导光板的机型。

黑白屏和彩墨屏要怎么选？目前彩墨屏基本都是通过彩色滤光片实现（Bigme Gallery 3 以及采用 R-LCD 屏的设备暂不考虑），普遍有颜色寡淡（4096 色）、清晰度不够（彩色 150 ppi）、屏幕不通透（多一层滤光片，不开前光底色不够白）等问题。我的建议是现阶段如果以阅读文字类书籍为主，还是推荐黑白屏，如果要看彩漫，或者当平板来用刷小红书、看 B 站，可以尝试彩墨屏。

再好的设备也要经常用才能发挥价值。机器是否便携，系统是否能安装第三方软件等因素决定了它能否被高频使用。墨水屏阅读器常见有 6、7、8、10 英寸这些尺寸，越大的屏幕在阅读 PDF、双屏操作、手写等方面越有优势，但随身携带的可能性也越小。鉴于国内越来越封闭的内容生态，选择能安装第三方软件的开放系统也很重要。此外，由于墨水屏设备硬件配置普遍低于平板或手机，安装多个软件后系统是否流畅也影响着日常使用频率。

墨水屏阅读器是个相对小众的市场，建议在购买前多做一些功课，最好还能去线下店看一看、用一用，实际感受完再做决定。

数字内容从哪里来？

最后聊聊我的数字内容来源。

首先肯定少不了购买。虽然 Kindle 中国电子书店关了，但国产墨水屏阅读器都带有国内书城软件。例如文石自带了京东和得到，购买体验非常顺畅，只是书籍还不够丰富。微信读书也属于必装软件，大部分墨水屏阅读器都可以用（甚至在 Kindle 封闭的系统上，也可以通过访问 https://r.qq.com 来使用网页版）。此外，我还经常在图灵社区购买技术类电子书。

其次是订阅。主要有两类，一类是 RSS 源，我在 Kindle 上主要使用系统浏览器访问 Reabble 来阅读 RSS 订阅。在基于安卓开放系统上的选择就多了，例如文石自带 RSS 阅读器，还可以安装 inoreader、feedly 等三方软件；另一类是微信公众号，经常看的公众号我会通过“在微信读书中阅读”功能添加到「微信读书」书架，然后在「微信读书墨水屏版」中阅读。微信读书 APP 还打通了微信中的文章收藏和阅读浮窗，非常好用。

我也会自己制作电子书。把好的文章收集起来转为 epub 格式，不仅有更好的阅读体验，还不用担心原文失效。这里不介绍 Sigil 和 KindleGen 等复杂的制作工具，分享一个我最近在用，名为 EpubKit 的网页转电子书软件，作者是一位优秀的博主，也是一位优秀的创意工作者（他本人不称自己为「独立开发者」）。这个软件界面美观、功能简洁明了，非常好上手，符合我心中优秀软件的定义。它能免费使用但功能上会有限制，支持 macOS / Windows 两大平台，感兴趣的话可以先试用。

最后不得不提一下 Z-Library 这个互联网上最大的共享电子书库，由于版权问题导致一直被各国封锁，甚至它的 Google 结果前几条一度被山寨仿冒占领。我一般用它来找教材和老书，推荐配合自建的 Z-Library Telegram Bot 来使用。

以上就是今天分享的全部内容。

本文链接：https://imququ.com/post/ebook-reader.html，

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