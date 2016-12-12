HTTPS 常见部署问题及解决方案

在最近几年里，我写了很多有关 HTTPS 和 HTTP/2 的文章，涵盖了证书申请、Nginx 编译及配置、性能优化等方方面面。在这些文章的评论中，不少读者提出了各种各样的问题，我的邮箱也经常收到类似的邮件。本文用来罗列其中有代表性、且我知道解决方案的问题。[...]
开始使用 VeryNginx
VeryNginx 是一个功能强大而对人类友好的 Nginx 扩展程序，这是作者的原话。很久之前我就看到过这个项目，直到最近我才在本站试用了一把，确实好用，于是想通过本文把它介绍给更多人。 VeryNginx 主要由两部分组成：基于 lua-nginx-module 开发的 Lua 脚本，以及基于 HTML/CSS/JS 开发的 Web 控制面板 —— 用于生成和管理 Lua 脚本所需配置。[...]
iOS 10 Safari 视频播放新政策
随着 iOS 10 的正式发布，Safari 也迎来了大量更新，例如新增了对 ES6、CSP2.0、Shadow DOM 等功能和特性的支持。本文为大家介绍 iOS10 自带 Safari 浏览器在视频播放政策上的最新变化。首先划出重点：1）iOS 10 Safari 支持特定视频自动播放；2）iOS 10 Safari 支持视频内联播放。想了解更多细节的同学请接着往下看。[...]
开始使用 ECC 证书
我之前的文章多次提到 ECC 证书，但一直没有专门介绍 ECC 证书的文章，今天补上。本文包含三部分内容：1）简单介绍 ECC 证书是什么；2）介绍如何申请 ECC 证书；3）以 Nginx 为例介绍如何使用 ECC 证书。顺便说下，本站已经用上了 ECC 证书。要查看本站主要支持哪些技术特性，可以点这里。[...]
HTTP Alternative Services 介绍
HTTP Alternative Services（HTTP 替代服务）是今年上半年由 IESG 通过的一项与 HTTP 有关的新协议。估计很少有人能从名字上猜出它是用来干嘛的，本文从解决什么问题、如何使用以及真实场景下的应用三方面来介绍这份协议。 顺便说一下，HTTP 各种协议除了可以在 tools.ietf.org 找到，还可以前往 httpwg.org 查看。后者格式更丰富，阅读体验更好，例如本文介绍的 HTTP Alternative Services 协议也可以通过这个地址查看。[...]
谈谈 Nginx 的 HTTP/2 POST Bug
几个月前，我发现在某些情况下，使用 Safari 无法登录我的博客后台。当时研究了一下，发现这是 Nginx 处理 HTTP/2 POST 请求的一个 Bug。由于随后发布的 Nginx 1.11.0 修复了这个 Bug，我没有再持续关注。直到今天看到 v2ex 这个帖子，我才发现 Nginx 并没有将修复代码合并到当前稳定版中。所以，如果你在使用 Nginx 1.9.15~1.10.x 部署 HTTP/2 服务，请务必看完本文。[...]
开始使用 Docker
一年前，我在《开始使用 Vagrant》一文中写到：使用虚拟化软件安装 Linux，有着「统一线下线上环境、不受升级宿主系统的影响、容易备份和恢复」等几大优点，非常适用于搭建 WEB 开发环境。 但 Vagrant 这种依赖 VirtualBox/VMWare/Parallels Desktop 等软件虚拟完整操作系统的方案有几个硬伤，例如占用大量系统资源、新建或启动虚拟机不够迅速等。Docker 是操作系统级虚拟化，它虚拟出来的环境一般被称为 Docker 容器，而不是虚拟机。Docker 容器直接运行在宿主系统的操作系统内核之上，启动一个新的 Docker 容器能在秒级完成。[...]
移动 WEB 通用优化策略介绍（二）
算起来已经足足两个半月没有更新文章，这段时间过得比较忙：夜间跑步计划、卖房买房以及工作上各种事情都凑到一块了。实际上，最近也并没有忙到完全抽不出时间写博客这种地步，根本原因可能还是变懒了，这样不好。 几个月前，我决定开始写一系列有关「移动 WEB 通用优化」的文章，介绍「面向所有主流移动端浏览器（包括各种 APP 嵌入的通用 Webview）」的前端优化策略，本文是这个系列第二篇。[...]
博客统计报告（2016 上半年）
从 2008 年到现在，我写独立博客已经有八个年头了。这期间我的域名从一开始的 qgy18.com 换成了 imququ.com，博客程序也换过好几版。在这过去的八年里，我从未公开过本博客统计相关数据。 最近我在 v2ex 无意中提到本博客每天有三五千 PV 时，某位同学提出了疑问： 这样的网站平时也有三五千？？？流量来源哪里？（via） [...]
为什么我们应该尽快支持 ALPN？
昨天有位朋友在微信上发过来一个链接：The day Google Chrome disables HTTP/2 for nearly everyone: May 31st, 2016（中文翻译）。看标题这篇文章说的是 Google Chrome 即将大面积禁用 HTTP/2，这究竟是怎么回事呢？本文为你揭晓答案。[...]