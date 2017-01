HTTPS 常见部署问题及解决方案

昨天有位朋友在微信上发过来一个链接:The day Google Chrome disables HTTP/2 for nearly everyone: May 31st, 2016(中文翻译)。看标题这篇文章说的是 Google Chrome 即将大面积禁用 HTTP/2,这究竟是怎么回事呢?本文为你揭晓答案。[...]

继续阅读 »